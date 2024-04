A concessionária Allegra Pacaembu resolveu cancelar o show de Roberto Carlos previsto para a noite desta sexta-feira (19) no estádio. A desistência ocorre após a Prefeitura de São Paulo vetar a realização da apresentação por causa de uma série de irregularidades no espaço.

Mesmo após o veto, a empresa chegou a dizer que manteria o evento. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) determinou, então, a interdição do Pacaembu.

"A concessionária Allegra Pacaembu e a Four Even, no intuito de cumprir as determinações da Prefeitura de São Paulo, informam que o show que seria realizado na data de hoje, 19 de abril de 2024, com o cantor Roberto Carlos, não será realizado", diz a empresa em nota.

Movimento de operários dentro do estádio Pacaembu, que teve show de Roberto Carlos vetado pela Prefeitura de São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

"Mais informações sobre uma eventual nova data para o show, serão disponibilizadas nos canais oficiais da produtora do evento e da concessionária", complementa a empresa.

A prefeitura não autorizou a realização da apresentação de Roberto Carlos no local depois da comprovação de falta de segurança durante vistoria conjunta dos Bombeiros e do Contru, o órgão municipal que atesta a segurança das edificações.

Relatório da Polícia Militar apontou que uma série de problemas no local persistiram em visita ao local feita nesta sexta (19): saídas de emergência obstruídas e não concluídas; sinalização de rotas de fuga inexistentes; escadas pressurizadas inoperantes; portas das saídas de emergência não possuem barras anti-pânico; sistema de detecção de incêndio inoperante; sistema de controle de fumaça deficiente; diversos extintores faltantes; quebra de compartimentação em diversos locais; e piso irregular inacabado, devido a obra.

O documento afirmava também que não foi apresentado pela empresa o Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente, "contendo as devidas medidas de segurança

contra incêndio", como é previsto na legislação.

Cerca de 3.000 pessoas estavam previstas para ver Roberto Carlos no segundo subsolo da Arena Pacaembu. O espaço, no entanto, não possui licença expedida pelos Bombeiros nem alvará.

Em nota, a prefeitura afirmou que "representantes da empresa responsável pela concessão do Pacaembu também acompanharam os testes em que foi constatado não haver condições para a realização do evento".

Em documento encaminhado à Allegra, a Subprefeitura da Sé informou que "recebeu determinação da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo para que adotasse todas as medidas administrativas cabíveis a fim de proibir a realização de eventos no local, caso ficasse constatado risco à integridade físicas dos frequentadores".

De acordo com a Subprefeitura, os riscos ficaram comprovados depois que o Contru não autorizou o evento.

A discussão sobre a realização da apresentação de Roberto Carlos começou depois que imagens mostraram que o espaço está inacabado.

A Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo fez questionamentos à prefeitura, ao Corpo de Bombeiros e aos responsáveis pelo show e pediu que o evento fosse cancelado caso a segurança do público não estivesse garantida.