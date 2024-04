O ex-presidente da Câmara dos Deputados e atual diretor-presidente da CNF (Confederação Nacional das Instituições Financeiras), Rodrigo Maia, e a deputada federal Adriana Ventura (Novo-SP) vão participar de um debate sobre o livro "Desafios do Sistema Político Brasileiro".

Rodrigo Maia, hoje presidente da CNF (Confederação Nacional das Instituições Financeiras), em entrevista exclusiva à Folha - Pedro Ladeira/Folhapress

A obra é publicada pela Plataforma Democrática, projeto da Fundação FHC (Fernando Henrique Cardoso) e do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais.

O evento contará também com as participações do analista político Bruno Carazza, professor da Fundação Dom Cabral, o economista Marcus Pestana e a Secretária de Controle Interno e Auditoria do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC), Denise Goulart. O diretor-executivo da Fundação FHC, Sergio Fausto, fará a mediação.

O grupo abordará temas como financiamento de campanhas eleitorais e alterações no sistema partidário que poderiam reduzir o déficit de representação no país. O debate ocorrerá no próximo dia 19, na Fundação FHC, localizada no centro da capital paulista.

ESTANTE

A atriz Maria Fernanda Cândido prestigiou o lançamento do livro "Diário de um Filme", de Melina Dalboni, na noite de quarta (3), na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo. O volume narra os processos de criação e adaptação para o cinema da obra "A Paixão Segundo G.H.", de Clarice Lispector. O diretor do filme, Luiz Fernando Carvalho, também marcou presença no evento. O longa vai estrear na próxima semana e tem Maria Fernanda como protagonista.