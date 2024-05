O assessor-chefe especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim, se reuniu com o presidente do Conselho Constitucional da França, Laurent Fabius, na quarta-feira (15).

O presidente do Conselho Constitucional da França, Laurent Fabius, e o assessor-chefe especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim - João Risi/Divulgação

O francês veio ao Brasil para participar do J20, evento que reúne os chefes das Supremas Cortes e das Cortes Constitucionais dos países que integram o G20.

Amorim e Fabius conversaram sobre as enchentes no Rio Grande do Sul, mudanças climáticas, guerra na Ucrânia e a COP30, cúpula global do clima da ONU que será sediada no Brasil no próximo ano.