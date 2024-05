Os Correios arrecadaram 200 toneladas de mantimentos nesta segunda-feira (6), o primeiro dia da campanha de doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. As unidades da estatal estão aceitando alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de higiene seco e roupas.

Casas submersas pela enchente em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, após as fortes chuvas que afetaram mais da metade do Rio Grande do Sul - Amanda Perobelli/Reuters

Do total, 50 toneladas eram de peças de vestuário doadas pela Receita Federal. As doações foram feitas nas unidades dos estados de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A partir desta terça (7), a ação será estendida para os Correios da Bahia, de Minas Gerais, de Pernambuco, do Distrito Federal e do Rio de Janeiro.

Além disso, itens de vestuário e utensílios domésticos transportados pelo serviço postal e que não forem procurados pelos destinatários também serão doados às vítimas. Isso ocorre após todas as tentativas de entrega e passado o prazo de 90 dias para reclamação.

O transporte dos itens será realizado sem custos para os doadores.

Como mostrou a Folha, essa coleta de doações se soma à campanha organizada pela Defesa Civil estadual gaúcha, que tem recebido doações em dinheiro (via Pix) e de materiais, além de orientar os voluntários sobre os materiais que as vítimas mais precisam.

CONTO DE AREIA

A cantora Vanessa da Mata e o diretor Jorge Farjalla, em São Paulo - Karime Xavier/Folhapress

A cantora Vanessa da Mata se prepara para o que ela define como um "desafio gigante": estrear como atriz. O debute já tem data e lugar para acontecer. Em 2 agosto, no Teatro Bravos, em São Paulo, ela subirá ao palco como a estrela do musical "Clara Nunes, A Tal Guerreira".

Vanessa afirma ser fascinada pela cantora. "Acho ela muito pouco representada, muito pouco falada no Brasil." A direção do espetáculo é assinada por Jorge Farjalla (na foto, ao lado de Vanessa), que também é responsável pelo texto ao lado de André Magalhães.