A avalanche de fake news criadas em torno da tragédia do Rio Grande do Sul tumultuou a rotina de servidores do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), alvos de uma das invenções.

No final da semana passada, as redes sociais da autarquia federal passaram a ser bombardeadas com uma série de comentários negativos, pegando de surpresa todos os funcionários que atuam in loco nas áreas alagadas e também a partir de Brasília.

Voluntários, bombeiros e militares fazem resgate de pessoas ilhadas na região central de São Leopoldo (RS), município da região metropolitana de Porto Alegre - Pedro Ladeira - 8.mai.2024/Folhapress

Após algumas buscas, descobriu-se que as reações foram originadas a partir de um áudio que circulava nas redes e afirmava, falsamente, que o Ibama estaria impedindo gaúchos de alargarem estradas para que caminhões pudessem levar doações às vítimas das enchentes.

"O Ibama mandou parar tudo", dizia o áudio, publicamente desmentido pela autarquia depois. "O Ibama agora mandou parar, cessar todo e qualquer alargamento para que haja fluidez no trânsito, para salvar vidas", seguia.

O presidente do órgão, Rodrigo Agostinho, relatou a interlocutores que chegou a receber uma ligação do ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, perguntando se havia procedência no relato. Ao ouvir que não, o auxiliar de Lula (PT) teria dito que já esperava que fosse uma inverdade.

Em vídeo e nota, o Ibama reforçou que não tem nenhuma atuação nas estradas. "Além de ilegítima, a afirmação não trata das atribuições do instituto. Não é competência do Ibama impedir a circulação de veículos, ainda mais num momento de tanta gravidade para o estado", afirmou.

A superintendência do órgão e seu Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) em Porto Alegre também foram inundados em meio às fortes chuvas. As águas, segundo a autarquia, atingiram cerca de dois metros de altura nos locais.

O Cetas atualmente opera provisoriamente no Jardim Botânico da capital gaúcha, abrigando em torno de 40 animais silvestres como papagaios e gambás que ainda precisam de cuidados antes de voltarem à natureza.

JOGO DE CENA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sua mulher, a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, prestigiaram uma sessão especial do espetáculo "Entre Franciscos — O Santo e o Papa", no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, na sexta-feira (10). A peça é do escritor e ex-secretário estadual e municipal de Educação de São Paulo Gabriel Chalita.

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) André Ramos Tavares e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, compareceram.