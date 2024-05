A chef gaúcha Helena Rizzo vai receber dez chefs mulheres e, juntas, elas realizarão um jantar em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O evento ocorrerá no restaurante Maní e na Casa Manioca, em São Paulo, no dia 17 de junho.

O cardápio será assinado em conjunto com Paola Carosella, Bel Coelho, Janaína Torres, Carla Pernambuco, Carla Saueressig, Carol Albuquerque, Carmem Virginia, Ieda de Matos, Mara Salles e Roberta Sudbrack.

A chef Helena Rizzo, que comanda o Maní e é jurada do Masterchef - Divulgação

O ingresso custará R$ 2.000 por pessoa. A noite começará com um coquetel, em que serão servidos três petiscos. O menu terá sete etapas, sendo duas entradas, três pratos principais e duas sobremesas.

O evento também contará com um pocket show da cantora Céu e um leilão comandado pela apresentadora Ana Paula Padrão, com experiências e itens pessoais doados pelas chefs participantes.

Janaína Torres, por exemplo, vai doar uma panela de pressão datada de 1970. Já Paola Carosella vai doar dez pratos franceses para serviço de ostras.

Serão disponibilizados 140 lugares. A renda obtida será integralmente doada para instituições que estão atuando no estado gaúcho. A ideia é que sejam contemplados projetos de cozinha solidária e ligados à proteção de mulheres e de crianças.

O jantar faz parte do projeto Segundas no Maní, em que chefs cozinham no restaurante comandado por Rizzo.