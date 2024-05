Deputados do PT solicitaram uma reunião com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para falar sobre a reconstrução da Faixa de Gaza após a guerra e fazer apontamentos sobre a licitação vencida por uma empresa israelense junto ao Exército brasileiro.

O pedido de encontro, formalizado por meio de um ofício enviado ao chanceler e ainda não respondido, é assinado pelos deputados federais Padre João (PT-MG) e João Daniel (PT-SE) e pelo deputado estadual mineiro Leleco Pimentel (PT).

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, em Brasília - Gabriela Biló - 20.jan.2023 /Folhapress

A licitação questionada está associada ao grupo israelense Elbit Systems, que venceu o processo aberto pelo Exército para a compra de 36 viaturas blindadas de obuseiro 155 mm —espécie de canhão de grande alcance e precisão que será utilizado pela artilharia.

Como revelou a Folha, a aquisição pode beirar R$ 1 bilhão. Há receio de que a licitação, que dura quase dois anos, possa sofrer reveses por questões geopolíticas, já que o governo Lula tem feito críticas à conduta de Tel Aviv no conflito contra o grupo terrorista Hamas.

"Nós, parlamentares do mundo inteiro, que estamos acompanhando essa questão da Palestina, precisamos pressionar os governos locais", afirma o deputado João Daniel à coluna.

"Não dá para nós ficarmos apoiando um governo que massacra, que mata, que comete genocídio como se isso fosse normal. Nós queremos saber e queremos lutar para que seja rompida qualquer negociação enquanto não cessar totalmente este genocídio contra a Palestina", acrescenta.

No documento, os parlamentares afirmam que a reunião com o chanceler ainda tem como objetivo compartilhar os encaminhamentos de uma audiência pública realizada na Câmara dos Deputados, no final de abril, sobre a crise humanitária em Gaza.

Uma das propostas dos deputados é a de que o Brasil e o presidente Lula (PT) liderem, por meio do Brics, os esforços para a reconstrução do território conflagrado.

"O Brasil já foi referência em negociação de paz no mundo. Lula pode mostrar a sua grande liderança mundial na reconstrução da Faixa de Gaza com financiamento do Brics. A [ex-presidente] Dilma [Rousseff] também pode ter um papel essencial enquanto presidenta do banco [do Brics]", afirma o deputado Padre João.

"Vamos também lutar pela revogação de contratos do Brasil com Israel. Não podemos apoiar quem comete esse genocídio", completa.

