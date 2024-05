A terceira edição do Fórum Esfera reunirá ministros do governo Lula, governadores, autoridades e representantes do mundo empresarial para debater temas como economia e segurança pública. O evento, realizado pelo grupo Esfera Brasil, ocorrerá em Guarujá, no litoral paulista, entre os dias 7 e 8 de junho.

Os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, estão entre os confirmados.

Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em evento em São Paulo - Bruno Santos/ Folhapress

Os painéis também receberão os governadores Helder Barbalho (Pará), Raquel Lyra (Pernambuco) e Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte), além do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, e do presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

A edição deste ano do fórum vai abordar tópicos como o futuro da economia brasileira, soluções para a segurança pública, prevenção a desastres ambientais e inteligência artificial.

Ao todo, serão dez painéis. O evento será sediado no hotel Jequitimar.

