A Fundação Itaú vai lançar neste mês de maio um edital para fomentar projetos de inteligência artificial (IA) voltados para a educação básica. Serão três categorias: pesquisa aplicada, experimental e desenvolvimento de sistema. Cada projeto selecionado poderá receber até R$ 20 mil, R$ 100 mil e R$ 200 mil, respectivamente.

Poderão se candidatar pessoas físicas e jurídicas. "No mundo em que vivemos, a presença da IA não tem volta. E se a gente não estiver dialogando com isso, a tendência é que esse momento de transformação amplifique as desigualdades sociais, econômicas e culturais", afirma o presidente da Fundação Itaú, Eduardo Saron.

O ex-diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron, que assumiu a presidência da Fundação Itaú - Gabriel Cabral/Folhapress

Como exemplo prático do uso da tecnologia na educação, Saron cita uma ferramenta que poderia ser usada para combater a evasão escolar, coletando dados como frequência, desempenho acadêmico e fatores socioeconômicos dos alunos.

"A inteligência artificial adiciona capacidade preditiva e adaptativa, permitindo não apenas identificar padrões, mas também prever quais alunos estão em risco de evasão", explica Saron. "Mas queremos muito ser provocados pelos participantes".

Ele ressalta que as iniciativas selecionadas podem servir de apoio para os projetos tanto no campo pedagógico como no de gestão.

O edital será apresentado durante o seminário "IA em Educação e Cultura: Estratégias para Combater Desigualdades", que será realizado nos dias 28 e 29 deste mês, no Itaú Cultural, em São Paulo.

Na ocasião, a fundação ainda vai anunciar uma parceria firmada com a Universidade Columbia, nos Estados Unidos, para mapear iniciativas internacionais.

PROSA

O ex-ministro da Educação Renato Janine Ribeiro e o cientista político e diretor do Instituto Brasilis, Alberto Carlos Almeida, lançaram o livro "A Política como Ela É: Diálogos entre Alberto Carlos Almeida e Renato Janine Ribeiro". O evento foi realizado na Livraria da Vila da Fradique Coutinho, na zona oeste da capital paulista, na semana passada.