A ministra do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Edilene Lôbo será homenageada em um jantar realizado pelas advogadas Gabriela Araujo, Maíra Recchia e Priscila Pamela dos Santos, da banca Araujo Recchia Santos Sociedade de Advogadas.

A ministra Edilene Lôbo no dia de sua posse no TSE, em Brasília - Antonio Augusto - 8.ago.2023/Secom/TSE

À MESA

O evento, marcado para o dia 30 deste mês, na capital paulista, irá prestigiar a trajetória profissional e acadêmica da magistrada, que é também a primeira mulher negra a chegar à corte eleitoral.

À MESA 2

O jantar oferecido pelo escritório busca homenagear mulheres que "rompem barreiras em um mundo que ainda é majoritariamente masculino", como é o caso de espaços de poder.

ELAS POR ELAS

Em anos anteriores, as advogadas prestigiaram a ex-ministra substituta do TSE Maria Claudia Bucchianeri e a agora futura ministra do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Daniela Teixeira.

CORTINAS ABERTAS

O ator e diretor Marcelo Drummond, viúvo do dramaturgo Zé Celso, recebeu convidados para a estreia de sua peça "O Jogo do Poder", em cartaz no Teatro Oficina, em São Paulo. A atriz Leona Cavalli compareceu ao evento, realizado na semana passada. O ator Matheus Nachtergaele também esteve lá.