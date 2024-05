O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que comanda o Ministério da Indústria e Comércio, foi escalado por Lula (PT) para negociar com empresas gaúchas ou que fornecem produtos para o Rio Grande do Sul para que elas segurem aumentos de preços no estado, e tentem garantir o abastecimento para que isso de fato não aconteça.

O vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente Lula durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília - Evaristo Sa - 12.jul.2023/AFP

ESTOQUE FINITO

O governo teme que a concessão do voucher de cerca de R$ 5.000 a 100 mil famílias desabrigadas pelas cheias para a compra de eletrodomésticos e material de construção resulte em aumento imediato da demanda sem que o comércio tenha estoque para fazer frente a ela.

ESTOQUE 2

Como a Folha revelou, nove em cada dez empresas do estado estão debaixo d’água. A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) prevê uma década perdida para o estado.

ESTOQUE 3

A situação mais crítica é a de empresas que estão situadas em locais ainda alagados, que geralmente têm o corpo de funcionários que mora em locais próximos e estão desabrigados ou em casas de parentes.

JOGO DE CENA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sua mulher, a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, prestigiaram uma sessão especial do espetáculo "Entre Franciscos — O Santo e o Papa", no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, na sexta-feira (10). A peça é do escritor e ex-secretário estadual e municipal de Educação de São Paulo Gabriel Chalita.

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) André Ramos Tavares e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, compareceram.