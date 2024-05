Brasília

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou, nesta sexta-feira (24), a suspensão de todos os processos judiciais e procedimentos administrativos e disciplinares motivados pela resolução do CFM (Conselho Federal de Medicina) que restringia o aborto legal acima de 22 semanas.

O magistrado ainda proibiu a instauração de qualquer novo procedimento contra profissionais baseado na norma, suspensa por ele em decisão do último dia 17.

O ministro Alexandre de Moraes, em sessão plenária do STF - Pedro Ladeira - 28.fev.2024 / Folhapress

"Suspendo, imediatamente, até o final do julgamento da presente ADPF [Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental], todos os processos judiciais e procedimentos administrativos e disciplinares decorrentes da aplicação da Resolução CFM 2.378/2024", afirma o ministro do Supremo.

"Proíbo a instauração de qualquer procedimento administrativo ou disciplinar com base na referida resolução. Comunique-se ao Conselho Federal de Medicina e a todos os conselhos regionais, para ciência e imediato cumprimento desta decisão", segue ele.

A determinação desta sexta complementa a decisão proferida pelo magistrado na semana passada. Na ocasião, os efeitos da resolução do conselho foram suspensos até o seu julgamento em plenário.

A decisão de Moraes que restringe a punição contra médicos pode interferir diretamente em casos abertos pelo Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp), que admitiu ao STF ter aberto diligências contra profissionais do estado com base na norma do CFM que vetava a realização de assistolia fetal.

O procedimento envolve a injeção de produtos químicos que interrompem os batimentos cardíacos do feto. Ele é recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) para casos de aborto legal acima de 20 semanas.

A assistolia é indicada, entre outras razões, para evitar que o feto seja expulso com sinais vitais antes da sua retirada do útero, além de prevenir o desgaste emocional e psicológico das pacientes e das equipes médicas.

Ao pedir seu ingresso como amicus curiae (amigo da corte) no processo, o conselho médico paulista afirmou que a resolução do CFM "nº 2.378/2024 embasou fiscalizações realizadas pelo Cremesp, que apuram as práticas realizadas".

A autarquia ainda reconheceu que suspendeu "médicas que realizaram o procedimento" de aborto legal em gestações superiores a 22 semanas. Como mostrou a coluna no mês passado, o Cremesp tem encabeçado uma ofensiva contra médicos que trabalham no Hospital Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital paulista, e realizaram abortos legais em mulheres vítimas de estupro.

Como mostrou a Folha, a resolução do CFM já vinha dificultando a realização de abortos legais em vítimas de estupro, uma vez que médicos temiam serem punidos por seus conselhos médicos. Muitas meninas que são abusadas sexualmente, por exemplo, só descobrem a gravidez de forma tardia.

No dia 17 de maio, Moraes acatou uma ação proposta pelo PSOL e pela organização Anis: Instituto de Bioética, que sustentam que a resolução institui "tratamento discriminatório no acesso à saúde", indo na contramão das situações previstas em lei para a realização do aborto legal no Brasil —em casos de estupro, anencefalia do feto ou risco de vida para a gestante.

Eles ainda defenderam que a norma é inconstitucional por dar margem incorrer em "violação grave do direito à saúde e de acesso universal e igualitário aos serviços".