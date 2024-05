Brasília

O prefeito de Porto Alegre deve ter achado que estava recebendo pouca atenção na tragédia gaúcha. Com novos alagamentos na cidade, Sebastião Melo (MDB) deu uma entrevista coletiva desastrosa. Disse que a chuva desta quinta-feira (23) foi intensa demais e se queixou de moradores que jogam lixo nas ruas

Melo apontou o dedo para outro lado, mas direcionou os holofotes para o próprio gabinete. Todo município tem problemas com lixo acumulado. Em vez de culpar a população, ele poderia explicar por que sua administração não providenciou um reforço significativo na limpeza. "Talvez tenha que aumentar?", indagou.

Na entrevista, um auxiliar indicou que uma concessionária desligou a energia de casas de bomba que fariam o escoamento da água. A prefeitura, segundo ele, não foi avisada. Melo não quis lembrar que votou a favor da privatização da empresa quando era deputado estadual.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), durante entrevista sobre as enchentes no município - Nelson Almeida/AFP

Em seu quarto ano de mandato, com baixos investimentos em prevenção, o prefeito lançou uma proposta pouco inovadora ao dizer que o sistema de drenagem do município "precisa ser revisitado na sua totalidade". Depois, inspirado no governador Eduardo Leite, justificou a prioridade que faltou ao tema. "As agendas de uma cidade são múltiplas. A drenagem é uma delas", afirmou.

Certas reações a eventos críticos dessa natureza são um talento de uma categoria especial de políticos. Quando administrava a capital paulista, Celso Pitta afirmou que a responsabilidade por alagamentos era de "maus cidadãos" que jogavam lixo nas ruas. Quando cansou de reclamar do povo, passou a culpar o "descaso do governo estadual"

Outros preferem o deboche para escapar da responsabilidade. Em 2018, Marcelo Crivella deu de ombros para alagamentos no Rio. "Lá em São Paulo também tem enchente. Vão até lançar um programa novo: o Balsa Família", disse ao jornal O Globo. Em 2020, afirmou que a culpa era da população que atirava lixo nos rios. Naquele dia, um cidadão lançou uma bola de lama no prefeito.