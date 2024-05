A declaração de Lula (PT) pedindo votos para Guilherme Boulos (PSOL-SP) na eleição municipal se insere na prioridade já definida pelos aliados de ambos de disseminar a informação de que o psolista é o candidato do presidente da República a prefeito de São Paulo.

Lula ergue o braço de Guilherme Boulos durante discurso no ato de 1º de Maio, em São Paulo - Zanone Fraissat - 1º.mai.2024/Folhapress

QUEM É?

Pesquisas diversas mostram que boa parte dos eleitores que votaram em Lula para presidente em 2022 ainda não sabem que Boulos tem o apoio dele na disputa municipal.

OUTRO LADO

Pior: uma boa parte deles declara voto no prefeito Ricardo Nunes (MDB).

EM NÚMEROS

A pesquisa Datafolha divulgada em março explicitou o tamanho do problema: 20% dos paulistanos não sabem quem é o candidato de Lula a prefeito de São Paulo.

EM NÚMEROS 2

Do total de eleitores da capital paulista que votaram em Lula para presidente, 49% dizem que vão votar em Boulos para prefeito. Mas 21% dizem que vão votar em Ricardo Nunes.

VOTA NELE

No ato de 1º de Maio organizado pelas centrais sindicais na cidade, Lula afirmou: "Ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições". E seguiu: "Vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018… 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo".

BORRACHA

A Justiça Eleitoral determinou que o presidente apagasse o vídeo em que aparece pedindo voto de suas redes.

JOGO DE CENA

A jornalista Marília Gabriela e seu filho mais novo, Theodoro Cochrane, receberam convidados na estreia para convidados do espetáculo "A Última Entrevista de Marília Gabriela", estrelado por eles, no Teatro Unimed, em São Paulo, na quarta-feira (1º). A apresentadora Astrid Fontenelle e o ator Carmo Dalla Vecchia prestigiaram a sessão.