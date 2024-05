O SporTV exibirá na próxima quarta-feira (5) a série inédita "Léo Batista — A Voz Marcante", em que revisita os 76 anos de trajetória profissional do apresentador e jornalista esportivo. A produção trará depoimentos de amigos e colegas de trabalho de Batista, como o narrador Luis Roberto e o jornalista Pedro Bial.

O apresentador Léo Batista durante gravações dos 50 anos do Esporte Espetacular, da TV Globo - Manoella Mello/Globo/Divulgação

"Quando você conta a história da vida do Léo, você está contando a história do Brasil. Alguém se manter coerente e profissional ao longo de tantas décadas ainda é um fato excepcional. Se existe Tiago Leifert, se existe Tadeu Schmidt, é porque o Léo Batista foi antes", afirma Bial.

Com direção de Kizzy Magalhães, a série de quatro episódios ainda fala sobre talentos pouco conhecidos do apresentador, que também faz as vezes de cantor, artista plástico, comediante e escritor.

"Léo Batista — A Voz Marcante" foi feita em parceria com a produtora Imaginar e vai ao ar no SporTV a partir das 21h do dia 5 de junho.

O apresentador Léo Batista durante as gravações da série inédita "Léo Batista — A Voz Marcante", que será exibida pelo SporTV - Divulgação

BATUTA

O cantor Carlinhos Brown se apresentou ao lado do maestro Rodrigo Toffolo, que regeu a Orquestra Ouro Preto em um show na avenida Paulista, em São Paulo, no domingo (26). A diretora de Relações Institucionais da orquestra, Suellen Moreira, esteve lá.