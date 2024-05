A aproximação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como Alexandre de Moraes, com os chamados investidores da Faria Lima e com formadores de opinião como Luciano Huck, da TV Globo, tem incomodado o grupo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O governador Tarcísio de Freitas e o ex-presidente Jair Bolsonaro durante evento da Rota, na capital paulista - Zanone Fraissat - 16.out.2023/Folhapress

BAILE

A movimentação em torno de Tarcísio, com a participação do próprio, evidencia, na opinião de integrantes desse grupo, que o governador é a aposta de diversos setores para concorrer à Presidência contra Lula (PT) em 2026.

BAILE 2

As razões de contrariedade no grupo do presidente seriam diversas.

BAILE 3

A principal delas é que o movimento deixa implícito que Bolsonaro é definitivamente carta fora do baralho para 2026.

BAILE 4

O ex-presidente hoje está inelegível, mas mantém a esperança de que a situação seja revertida no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). E seus aliados acham que Tarcísio deveria estar empenhado em atuar nas cortes superiores para que essa prioridade seja alcançada —o que, na visão deles, não estaria ocorrendo.

DIRETO E RETO

Dois filhos de Bolsonaro explicitaram o descontentamento, sem citar o nome do governador.

DIRETO 2

Carlos Bolsonaro afirmou em seu perfil no Twitter que "qualquer movimento que exclua a possibilidade de @jairbolsonaro de concorrer à futura disputa eleitoral usando sua imagem do presidente e não for desmentido por nenhum suposto beneficiário, desconfie. Pois fica claro que o único interesse deste é alavancamento pessoal e não de um movimento realista, mas oportunista. Repito, qualquer um". E completou: "O movimento somente tem a intenção de visivelmente enfraquecer o capitão".

FIRME

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por sua vez, afirmou no Instagram que "dois anos antes da eleição e o descondenado [Lula] estava preso e inelegível. Enquanto houver a possibilidade de reverter a inelegibilidade de @jairmessiasbolsonaro, ele é o meu pré-candidato".

FIRME 2

O parlamentar afirmou ainda que enquetes sobre possíveis herdeiros políticos de Bolsonaro que poderiam disputar a Presidência, como Tarcísio, "é sinal de que querem realmente enterrar a possibilidade de sua candidatura".

FIRME 3

E finalizou com a palavra de ordem: "Não parar, não precipitar, não retroceder".

PANO

Há contrariedade também com o fato de o bolsonarismo-raiz tomar a frente da oposição a Lula, criticando e desgastando o governo —para, ao fim e ao cabo, o governador, como uma "direita limpinha", se beneficiar.

FORMAS

Os proprietários da galeria Almeida & Dale, Carlos Dale e Antonio Almeida, receberam convidados no lançamento do livro da exposição "Lygia Pape: Ação-dentro", atualmente em cartaz no espaço. A publicação, bilíngue, reúne um ensaio elaborado pela curadora Ana Cândida Avelar e pela sua assistente de curadoria, Laura Rago. A artista plástica Lídia Lisboa prestigiou o evento, que ocorreu na galeria, localizada na região dos Jardins, em São Paulo, no sábado (25).