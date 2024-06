O álbum de figurinhas oficial das Olimpíadas de Paris chegará às bancas do país a partir da próxima sexta-feira (28). Editada pela Panini, a publicação terá 293 cromos, sendo 60 deles do tipo "brilhante", com acabamento metalizado.

O projeto é uma iniciativa do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Será a primeira vez que o Brasil terá um álbum sem ser o país sede da competição —a última publicação do tipo foi realizada nos Jogos de 2016.

Álbum de figurinhas das Olimpíadas de Paris - Divulgação

O álbum terá uma seção chamada "Hall da Fama" com imagens de atletas olímpicos brasileiros como Maria Lenk, Vanderlei Cordeiro de Lima e Hortência. Ele será vendido por R$ 19,90, e os envelopes, com cinco figurinhas, por R$ 5.

Os Jogos Olímpicos de Paris vão ocorrer entre 26 de julho e 11 de agosto.

É PIQUE!

O rapper Emicida se apresentou durante a festa que celebrou os 20 anos da produtora musical Ultrassom Music Ideas, realizada no Blue Note São Paulo, na capital paulista, na semana passada. O cantor e empresário Evandro Fióti esteve lá. A cantora Luciana Mello e seu namorado, o analista de sistemas Douglas Oliveira, também compareceram.