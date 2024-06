São Paulo

A atriz francesa Philippine Leroy-Beaulieu, conhecida no Brasil pela personagem Sylvie, a chefe da protagonista vivida por Lily Collins na série "Emily in Paris" (Netflix), está confirmada no elenco de "100 Dias", longa que vai retratar a história do brasileiro Amyr Klink.

Leroy-Beaulieu fará a mãe do navegador, a sueca Asa Frieberg Klink. Com direção de Carlos Saldanha, o filme é baseado no livro "Cem Dias Entre o Céu e o Mar", em que Klink narra como foi atravessar o Oceano Atlântico em um barco a remo —ele foi a primeira pessoa a realizar o feito.

A atriz Philippine Leroy-Beaulieu em cena como Sylvie de "Emily in Paris", da Netflix - Stéphanie Branchu/Netflix

O ator Filipe Bragança, que faz o cantor Sidney Magal no recém-lançado "Meu Sangue Ferve por Você", interpretará o protagonista. As gravações serão iniciadas em 15 de julho no Brasil.

"O filme '100 Dias' é uma história fascinante que me tocou profundamente porque fala sobre sonhos selvagens, coragem, crença e o apoio inabalável de uma mãe que tenho a honra de interpretar", diz a atriz francesa.

Foi a diretora de casting da produção, Marcela Altberg, quem fez o convite para Philippine Leroy-Beaulieu participar do projeto. A artista fala português fluentemente e é fã da cultura brasileira. No início dos anos 1990, ela chegou a morar em São Paulo por alguns meses, além de já ter viajado para o Rio de Janeiro e cidades do Nordeste.

Leroy-Beaulieu deverá gravar no porto de Santos, no litoral paulista, a cena da partida de Amyr para a aventura. Ela também filmará sequências em Paraty (RJ) e no Guarujá (SP)

O lançamento de "100 Dias" está programado para 2025. A produção é assinada pelo Ventre Studio, com coprodução da Star Original Productions, selo da Disney.

FELIZ, ALEGRE E FORTE

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, marcou presença na cerimônia de outorga do título de doutora honoris causa da USP (Universidade de São Paulo) à cantora Marisa Monte, que foi realizada na sede da instituição, na tarde de segunda-feira (24), em São Paulo. A cardiologista Ludhmila Hajjar, professora titular da mesma instituição e uma das maiores apoiadoras da homenagem, participou da solenidade. O reitor da universidade, Carlos Gilberto Carlotti Junior, chancelou a entrega do título.