Os bolsonaristas que apoiam a aliança do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o prefeito Ricardo Nunes (MDB), que disputará a reeleição, se preparam para abrir fogo contra o coach Pablo Marçal (PRTB).

Pré-candidato a prefeito de São Paulo, Marçal apareceu com 7% na pesquisa Datafolha de maio. O diagnóstico de aliados bolsonaristas do atual prefeito é o de que ele estaria "roubando" votos da direita, especialmente de eleitores de Bolsonaro.

Pablo Marçal (PRTB), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, na sede do PRTB, em São Paulo - Rafaela Araújo/Folhapress

Uma das balas do tiroteio é um vídeo em que Pablo Marçal aparece dando apoio ao deputado federal André Janones (Avante-MG) quando ele se lançou pré-candidato a presidente da República em 2022.

Janones se celebrizou posteriormente por deixar a candidatura e se transformar em um dos principais apoiadores da eleição de Lula (PT) —atacando impiedosamente Bolsonaro e seus seguidores nas redes sociais.

Os bolsonaristas acreditam que as imagens de Marçal apoiando Janones têm o potencial de "aterrorizar e espantar" do coach os eleitores de Bolsonaro que hoje declaram voto nele.

O vídeo que está circulando nas redes foi recuperado por internautas. Um perfil no X (antigo Twitter), por exemplo, acrescentou à peça uma trilha sonora e escreveu: "Vídeo antigo. Só pra lembrar. Marçal e Janones".

Na gravação de 2022, Marçal aparece ao lado de Janones afirmando que estava "pegando bons conselhos" com o parlamentar. "Ele, que chegou antes de mim, está provando aqui que, na política, a gente não precisa ter ciúme, a gente não precisa ter adversário, mas a gente precisa se unir pelo Brasil", disse.

Janones concordou e afirmou ser necessário resgatar um "espírito democrático" para promover o diálogo. Na sequência, o coach sugeriu que as pessoas seguissem o deputado do Avante nas redes sociais.

"Segue o André Janones, é hora de conhecer ele. É o que eu acabei de falar para ele: se a população não tem acesso aos pré-candidatos ou aos candidatos no momento oportuno, significa que ela está levando um produto sem saber seu vício. Não tem como", afirmou Marçal.

"Se você não conhece todos os candidatos, não estuda e se afunda, você fica como um refém da política", seguiu, dizendo que era hora de o Brasil se politizar. "Para de ficar com nojo de política. Se você tem nojo de política, os nojentos vão governar você", completou.

Posteriormente, Marçal passou a criticar o deputado e até mesmo a defender a punição a Janones junto ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pela acusação de rachadinha.

O coach chegou a participar da sessão que livrou o parlamentar e bateu boca com Guilherme Boulos (PSOL-SP), pré-candidato à Prefeitura de São Paulo e relator do caso no colegiado. "Ele está institucionalizando a rachadinha", afirmou Marçal na ocasião. "Ele quer, com fábula, livrar Janones."

