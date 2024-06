A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de descriminalizar o porte de até 40 gramas de maconha no Brasil é um avanço mínimo sobre as regras até agora em vigor no país. É uma vitória dos setores mais conservadores da sociedade e vai beneficiar "apenas o playboy" que consome a droga.

Plenário do STF durante o julgamento de terça (25) que decidiu pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal - Gabriela Biló/Folhapress

SÓ PLAYBOY

A opinião é do advogado Cristiano Maronna, que representou o IBCCrim (Instituto Brasileiro de Ciências Criminais) na ação levada à Corte em 2015.

SOB PRESSÃO

"A pressão que a extrema direita fez sobre o STF funcionou. O julgamento demorou nove anos para ser realizado e o STF se impôs uma autocontenção exagerada. Ficou aquém das decisões tomadas pelas Supremas Cortes de Argentina, Colômbia, México e África do Sul sobre o tema", diz ele, referindo-se à descriminalização nestes outros países.

ÂNCORA

Um dos problemas da decisão, diz ele, é que o STF descriminalizou o porte de até 40 gramas para uso pessoal —mas a presunção pode ser afastada "quando houver testemunho policial e provas ancoradas nele".

ÂNCORA 2

Ou seja, caberá aos policiais dizerem se a pessoa é consumidora ou traficante. "Eles serão os juízes. E nós sabemos quem são os cidadãos mais vulneráveis nestas circunstâncias", afirma ele. "Será uma regra seletiva que vai beneficiar apenas o playboy."

ÂNCORA 3

Maronna afirma ainda que o fato de o testemunho da polícia seguir sendo decisivo para enquadrar ou não uma pessoa como traficante fere os princípios do Estado Democrático de Direito.

ROBUSTO

"Para se chegar a essa conclusão seriam necessárias provas externas robustas, obtidas, por exemplo, em ações controladas e quebras de sigilo no âmbito de uma investigação", diz ele.

AJUDA MÉDICA

Além disso, populações vulneráveis como moradores de rua usam múltiplas drogas, e não apenas a maconha. E seguirão sendo caso de polícia em vez de serem tratadas exclusivamente no âmbito da saúde pública.

NA MESMA

"Foi um avanço muito pequeno. Algo mudou para nada mudar", conclui o advogado.

PETIT COMITÉ

