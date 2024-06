O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), comemorou seu aniversário e apagou as velinhas em Lisboa, Portugal, durante um evento realizado pelo grupo Esfera Brasil na terça-feira (25).

O evento foi uma espécie de "esquenta" para o Fórum Jurídico de Lisboa, que tem o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes como um de seus anfitriões. Além do próprio magistrado, que também foi homenageado, o convescote reuniu o empresário Flávio Rocha, dono da residência que sediou o encontro, o presidente do conselho do Esfera Brasil, João Camargo, e o advogado Pierpaolo Cruz Bottini.

O empresário Flávio Rocha, dono da rede de lojas Riachuelo, e o presidente da Câmara dos Deputador, Arthur Lira (PP-AL), em evento do grupo Esfera em Lisboa, na noite de terça (25) - Alex Costa/Divulgação

O ex-ministro do Supremo Nelson Jobim, o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Humberto Martins, o ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Antonio Anastasia, o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, a empresária Lucília Diniz e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), estiveram lá.

A conselheira-executiva do Esfera, Ana Lucia Funaro Camargo, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), o sócio-diretor da XP, Rafael Furlanetti, o ex-presidente do PSDB Bruno Araújo e o advogado Robson Tuma também compareceram.

Este é o segundo ano consecutivo em que o Esfera Brasil organiza o evento na véspera do Fórum Jurídico. Do Legislativo, também passaram por lá os deputados federais Elmar Nascimento (União-BA), Isnaldo Bulhões (MDB-AL), Dr. Luizinho (PP-RJ), Hugo Motta (Republicanos-PB) e Marcos Pereira (Republicanos-SP).

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também esteve entre os convidados do evento do Esfera Brasil, assim como os irmãos Wesley e Joesley Batista, da J&F, e o fundador do BTG Pactual, André Esteves, também participaram da reunião.