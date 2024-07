São Paulo

Estamos na semana do feriado mais importante dos Estados Unidos: o 4 de julho, que celebra a independência deles. Então vamos de comida americana.

Escolhi uma receita que adoro e, além de tudo, é facílima de fazer: buffalo chicken, frango com molho apimentado.

Quando feito com asinhas –as buffalo wings–, este é um dos petiscos mais clássicos de bar, lá na gringa. Mas os americanos adaptaram a receita de trocentas formas.

Buffalo chicken, frango apimentado à moda americana, assado na air fryer - Marcos Nogueira/Folhapress

Tem sanduíche de buffalo chicken, salada, macarrão e até cobertura de pizza com o tal frango apimentado.

Vamos fazer uma coxa com sobrecoxa, que com acompanhamento vira uma refeição farta. Se quiser adaptar para as asinhas, só preste atenção no tempo de preparo —menores, elas ficam prontas mais rapidamente.

Não aconselho o uso de peito, que se resseca quando assado.

O 4 de julho, para os americanos, é um dia em que fazer churrasco é quase obrigatório. Ocorre que estamos no inverno, nem todo mundo tem churrasqueira e, afinal, somos brasileiros.

O frango, portanto, será assado na air fryer.

Aliás, preciso confessar que escolhi esta receita meio como pretexto para compartilhar um método que descobri para assar sobrecoxa na air fryer. Ela fica absurdamente suculenta e com a pele crocante.

Além da air fryer, você vai precisar de uma assadeira própria ou de um refratário que caiba no cesto do aparelho.

O frango solta muita gordura, e com esse recipiente você pode recolhê-la para usar futuramente em outras receitas —batatinhas assadas na gordura de frango ficam sensacionais.

O molho apimentado do buffalo chicken é simplesmente uma mistura de manteiga com molho de pimenta de estilo americano.

Você pode usar Tabasco, feito com a pimenta homônima, mas a maioria das receitas pede a marca Frank’s Red Hot, à base de pimenta caiena. Ambos os molhos são facilmente encontrados no supermercado.

Longe de ser um maçarico de pimenta, o molho buffalo tem a vantagem de permitir o ajuste do picante ao gosto do freguês: você faz a mistura na proporção que lhe parecer adequada.

Para acompanhar o frango, escolhi outro clássico americano: o mac and cheese. Esta receita você encontra na coluna do dia 27/11/23.

BUFFALO CHICKEN

Dificuldade: fácil

Rendimento: 2 pessoas

Ingredientes

2 coxas com sobrecoxa de frango

2 dentes de alho triturados

1 colher (sopa) de páprica doce

1 colher (chá) de cominho

50 g (1/4 de tablete) de manteiga sem sal

Molho de pimenta a gosto

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de fazer