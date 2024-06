O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, presenteou o papa Francisco com um exemplar do livro "Entre Franciscos — O Santo e o Papa", do escritor e ex-secretário da Educação Gabriel Chalita.

O texto, que deu origem a uma peça homônima em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, narra um encontro imaginário entre o papa Francisco e São Francisco de Assis, frade que viveu entre os séculos 12 e 13 na Itália e foi elevado a santo pela Igreja Católica.

O papa Francisco e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em encontro nesta quinta-feira (6), no Vaticano - @fernandohaddadoficial no Instagram

A obra se passa na lavanderia do Vaticano, espaço construído pelo pontífice para atender a população de rua em Roma. Um dia, sentindo-se cansado, ele entra no local e encontra São Francisco de Assis. A partir desse momento, os dois passam a discutir sobre questões pungentes dos tempos atuais.

A reunião entre Haddad e o papa Francisco ocorreu no Vaticano, na Itália, nesta quinta-feira (6). Além do livro, o ministro da Fazenda presenteou o pontífice com uma cuia de chimarrão, em homenagem ao povo do Rio Grande do Sul, vitimado pelas enchentes.

Em cerca de 25 minutos de conversa, o ministro expôs a Francisco a ideia da criação de um imposto global sobre grandes fortunas, apresentada pelo Brasil em fevereiro, no âmbito da presidência rotativa do G20, como mostrou a Folha.

Haddad busca atrair apoio à iniciativa, que prevê cobrar 2% sobre o patrimônio de cerca de 3.000 bilionários pelo mundo. Os recursos seriam destinados para ações de combate à fome e às mudanças climáticas.

"Uma inclinação afetuosa do espírito para a vida é o caminho para uma sociedade mais justa, fraterna e solidária", escreveu o chefe da pasta em publicação nas redes sociais, ao compartilhar fotos do encontro. "Uma economia global de laços que combatam a miséria e a pobreza", completou.

Na Itália, Haddad participou como convidado de uma conferência sobre a crise da dívida no Sul Global, promovida pelo Vaticano e pelo think tank IPD (Initiative for Policy Dialogue), ligado à Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e teve reuniões bilaterais com os ministros Carlos Cuerpo (Espanha) e Giancarlo Giorgetti (Itália).

Em todas as ocasiões, defendeu a proposta de criação do imposto sobre bilionários. A ideia foi endossada por países como França, Espanha e Alemanha, foi recebida com ceticismo pela Itália e pelos Estados Unidos.

Exemplar do livro "Entre Franciscos — O Santo e o Papa", de Gabriel Chalita - Divulgação