No próximo dia 17 de julho, quando o Brasil celebrará os 30 anos da conquista do tetracampeonato mundial de futebol, a ESPN lançará uma série especial sobre a conquista.

Em sete episódios, "Tetra pelo Tetra" será apresentada pelo ex-jogador e hoje comentarista do canal Zinho, que fez parte da equipe que ergueu a taça. Ele conversa com sete dos atletas que fizeram parte do grupo vencedor, incluindo Ricardo Rocha, Romário, Bebeto, Branco, Jorginho, Mauro Silva e o técnico Parreira.

Cena da série 'Tetra pelo Tetra' em que Zinho conversa com Romário - ESPN/Divulgação

A produção será a primeira desenvolvida pela ESPN exibida na plataforma Disney+. Todos os episódios serão liberados no dia 17. A série também será transmitida pelo canal da emissora na TV por assinatura a partir do dia 20.

No programa, o jogador Romário, considerado o principal atleta da conquista, fala que a sua escalação para o torneio só ocorreu após pressão popular. Por conta de suas polêmicas e desentendimentos com a equipe técnica, o hoje senador não vinha sendo chamado para compor o grupo da seleção.

Ele só foi convocado para o último jogo das Eliminatórias Sul-Americanas contra o Uruguai, quando o Brasil corria o risco de ficar de fora da Copa. Romário foi o autor dos dois gols da vitória brasileira, o que acabou garantindo a sua presença no torneio.

"Eles me chamaram com um único objetivo, que era tirar a responsabilidade deles e dividir comigo. Tipo assim: 'Já que o povo pediu, já que o povo quer ele, ele está aqui. Se a gente perder, ele também faz parte'", diz o ex-atleta na série.

VELINHAS

A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo, Marilia Marton, recebeu convidados no coquetel em comemoração aos 25 anos da Sala São Paulo, realizado na terça-feira (9). O arquiteto Nelson Duprê, que projetou o espaço, e a mulher, a arquiteta Luizette Davini, compareceram ao evento. Na ocasião, a Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de SP) apresentou a mesma obra que interpretou na inauguração do local, a Sinfonia nº 2 — Ressurreição, de Gustav Mahler. O maestro Roberto Minczuk esteve lá.