A Globo manterá a exibição nesta sexta (12) do Conversa com Bial que tem Iza como entrevistada, mas cortará os trechos em que a cantora fala do seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima.

Segundo apurou a coluna, o pedido inicial de edição partiu da equipe da artista, e foi prontamente recebido pela produção da emissora.

A cantora Iza - @iza no Instagram

O programa foi gravado há duas semanas, bem antes de a cantora, que está grávida de seis meses, revelar publicamente que estava se separando de Yuri após descobrir uma suposta traição dele.

À coluna, a emissora confirma que haverá edição. "A entrevista irá ao ar sim, mas como todo conteúdo pré-gravado ela será editada."

Em uma das partes da conversa apresentador Pedo Bial, Iza contou sobre como revelou ao então namorado que estava grávida.

Nas redes sociais, fãs da artista pediam para a Globo não exibir a atração.

Na noite de quarta (10), Iza postou em suas redes um vídeo anunciando o fim do relacionamento. "Ele me traiu. Mantinha conversas com uma pessoa que tinha ficado antes de ficar comigo. E vocês vão conhecer ela porque ela quer muito ser conhecida", disse ela.

Iza e Yuri tinham assumido o namoro em fevereiro de 2023. Em abril deste ano, ela anunciou a gravidez da primeira filha, que se chamará Nala.