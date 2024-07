Duas bordadeiras do Rio Grande do Norte que participaram da confecção dos uniformes que a delegação brasileira vai vestir durante a abertura das Olimpíadas de 2024 vão estar presentes na cerimônia na capital francesa.

O evento, que marca o início dos Jogos, ocorrerá nesta sexta-feira (26). Salmira de Araújo Torres Clemente, 68, e Jailma Araújo, 43, fazem parte do Timbaúba dos Bordados.

A jaqueta jeans que o time Brasil usará na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris é uma das peças que vem sendo criticada - Divulgação

O grupo fez uma parceria com o Instituto Riachuelo para bordar o principal elemento do traje utilizado no desfile: uma jaqueta jeans com onças, araras e tucanos costurados às costas. Ela acompanha camiseta verde ou amarela, saia ou calça branca e chinelos Havaianas.

Salmira, que está no ofício há mais de 50 anos, e Jailma, que começou a bordar com uma máquina de costura herdada de sua avó, foram à capital francesa a convite da Embratur e do governo potiguar.

Responsável pela confecção e idealização das peças, a Riachuelo diz, em nota, que a presença das bordadeiras é um reconhecimento ao trabalho delas em nível internacional "Fortalecendo sua autoestima e melhorando as condições de vida de suas famílias",afirma.

Os uniformes foram alvos de críticas nas redes sociais. Alguns comentários sugerem que o traje escolhido para a cerimônia de abertura seria muito simples, comum e até conservador.

A escolha da Riachuelo como marca que produziria os uniformes foi anunciada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) em abril de 2021.

MEDALHAS

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), levou à Casa Brasil, em Paris, sua máquina de costura. O equipamento foi usado na confecção dos uniformes da delegação brasileira nas Olimpíadas. A apresentadora Fátima Bernardes participou da inauguração do espaço na capital francesa. Os ex-jogadores de vôlei Giba e Virna Dias, o locutor Galvão Bueno e sua mulher, a empresária Desirée Soares, e a ex-atleta Maurren Maggi também estiveram lá.