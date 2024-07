A Casa do Povo, centro cultural localizado no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, promoverá em 24 de agosto a terceira edição do Eruv, sua festa de bairro.

Estão previstas atividades como almoço coletivo, apresentações musicais, competições de xadrez, bingo e demonstrações de boxe e de sumô. Durante a sua realização, o trecho entre a rua Três Rios e a rua Correia de Melo ficará aberto para pedestres.

Fachada da Casa do Povo, no Bom Retiro, em São Paulo - Alberto Rocha - 27.nov.2018/Folhapress

Diversos estabelecimentos e iniciativas ligados ao Bom Retiro participarão do festejo, como o Teatro de Contêiner, o Sesc, a Gaviões da Fiel e os grupos Pagode na Lata e Samba do Bule. Moradores, comerciantes e representantes de instituições e de escolas colaboraram com a criação da programação.

O nome da festa é inspirado em um conceito do judaísmo que versa sobre a criação de um espaço temporário aos sábados. A ideia do evento é fazer com que o bairro seja desfrutado de uma forma menos apressada por aqueles que ali vivem ou transitam diariamente.

"O Eruv é uma festa para desacelerar. Por isso, fechamos uma parte da rua e tornamos o que costuma ser um espaço de passagem em um espaço de encontro. Mais que uma festa no bairro, é uma ocasião para propor uma outra forma de nos relacionar com a rua e com a vizinhança", afirma o responsável pela programação da Casa do Povo, Caio Lescher.

PIRUETA

A atriz Natalie Portman estava na plateia da final da disputa feminina por equipes da ginástica artística na Arena Bercy, em Paris, na terça-feira (30). A ex-ginasta romena Nadia Comaneci e a ex-jogadora de tênis Serena Williams também acompanharam as provas —os Estados Unidos levaram o ouro, a Itália conquistou a prata e o Brasil ficou com o bronze. A cantora e atriz Queen Latifah esteve lá.