A Prefeitura de Maricá (RJ) adiou a realização do festival de música "Escrito nas Estrelas" a uma semana do seu início. Programado para ser realizado da próxima quinta (18) até domingo (21), o evento teria show de artistas renomados como Tetê Espíndola, Zélia Duncan, Filipe Catto e Oswaldo Montenegro.

O adiamento, informado pela gestão municipal aos organizadores na semana passada, surpreendeu pessoas envolvidas no festival. Passagens e estadia em hotéis já tinham sido adquiridas.

A cantora Zélia Duncan - Mathilde Missioneiro -6.nov.2023/Folhapress

Em nota, a Prefeitura de Maricá diz ter "total interesse na realização do evento", mas afirma que não houve tempo hábil para a finalização dos trâmites administrativos necessários para a execução do evento antes do período eleitoral."

"A Prefeitura vai respeitar com rigor as orientações baseadas no Código Eleitoral (Lei 4.737 de 15 de julho de 1965, a Lei das Eleições – Lei 9.504 de 30 de setembro de 1997), que veda a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos nos três meses que antecedem as eleições."

Uma nova data ainda não foi anunciada. Segundo a gestão municipal, o festival ocorrerá só após o período eleitoral.

Inspirado nos festivais dos anos 1960 e 1970 que revelaram grandes músicos do país, o "Escrito nas Estrelas" recebeu 3.000 inscrições de compositores e intérpretes de todo o país. Desse total, 26 já tinham sido selecionados para se apresentarem durante o evento, sendo que os cinco mais votados seriam premiados com um troféu e um valor em dinheiro.

SET

O ator e diretor Ivam Cabral recebeu convidados como as atrizes Patrícia Aguille e Gilda Nomacce na abertura do Festival Satyricine Bijou, na semana passada, em São Paulo. Realizado pelo Cine Satyros, a mostra apresenta filmes inéditos de cineastas emergentes e homenageia nesta edição os 40 anos de carreira de Gilda. A atriz Alessandra Maestrini, a diretora e dramaturga Denise Stoklos e o DJ Zé Pedro marcaram presença no evento.