O jornalista e escritor Fernando Morais vai revisitar a sua trajetória profissional em uma série documental que está sendo produzida pela Moonshot Pictures. Com direção de PC Toledo, "A Caixa Preta de Fernando Morais" será exibida na HBO e terá quatro episódios de 45 minutos cada.

O jornalista e escritor Fernando Morais em cena da série documental que vai revisitar a sua trajetória - Divulgação

Na série, serão mostrados detalhes das apurações e investigações feitas pelo jornalista, que é autor das biografias do presidente Lula, da militante Olga Benário e do jornalista Assis Chateaubriand, entre outros livros.

O público também poderá acompanhar na produção o dia a dia do escritor. Ainda não há previsão de estreia da série, que tem coprodução da Warner Bros. Discovery.

CELEBRAÇÃO

O advogado José Luis Oliveira Lima prestigiou a festa beneficente do IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa) que reuniu juristas, criminalistas e defensores de direitos humanos no edifício Itália, no centro de São Paulo, na quarta (29). Os advogados Antonio Claudio Mariz de Oliveira e Pierpaolo Cruz Bottini estiveram lá. O advogado Fábio Tofic Simantob também compareceu.