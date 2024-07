A Galeria de Arte do Centro Cultural Fiesp, localizada na avenida Paulista, em São Paulo, será reaberta no próximo dia 23 com a exposição "Outros Navios: uma Coleção Afro-Atlântica". O espaço estava fechado desde o início do ano passado para reformas estruturais.

Vista aérea do prédio da Fiesp, na avenida Paulista, em São Paulo - Eduardo Knapp/Folhapress

A mostra apresentará mais de 300 peças da coleção de arte africana e afro-brasileira do Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) da USP. Joias, tecidos, máscaras e esculturas de madeira e bronze estão entre os itens que serão expostos.

A exposição, que tem curadoria de Carla Gibertoni Carneiro, Rosa Vieira e Renato Araújo da Silva, ficará em cartaz até 16 de fevereiro do ano que vem, com entrada gratuita.

MICROFONE

A cantora Tiê participou da segunda edição da Casa The Summer Hunter, realizada no Galpão Nacional, no centro da capital paulista. Com o tema "Dá pra ser solar em São Paulo?", o evento realizou palestras e workshops no último fim de semana. A influenciadora Veronica Oliveira participou de um bate-papo no domingo (7). A escritora Isabel Dias foi uma das debatedoras de sábado (6).