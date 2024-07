Os Paralamas do Sucesso vão ganhar um especial na Band sobre os 40 anos do grupo. A atração será exibida na noite de 11 de agosto, Dia dos Pais, com apresentação da jornalista Paloma Tocci.

A banda Paralamas do Sucesso se apresenta no festival Lollapalooza, em São Paulo - Bruno Santos - 26.mar.2023/Folhapress

O programa vai mostrar os bastidores da turnê "Paralamas Clássico" e entrevistas com Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. Todo o material foi gravado quando os três se apresentaram em abril no Espaço Unimed, em São Paulo.

O show também será exibido no especial.

OLHO NO LANCE

A diretora-executiva do Museu do Futebol, Renata Motta, recebeu convidados na reabertura do espaço cultural na semana passada, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. A fisioterapeuta Flávia Cristina Kurtz, filha do ex-jogador Pelé, e o secretário da Justiça e Cidadania de São Paulo, Fábio Prieto, marcaram presença no evento.