Os economistas e ex-presidentes do Banco Central Pedro Malan e Gustavo Franco participarão do Finance of Tomorrow, evento internacional sobre regulação financeira que ocorrerá no Rio de Janeiro e será parte do calendário paralelo do G20.

Malan e Franco foram convidados a fazer uma palestra e uma sessão de autógrafos do livro "30 Anos do Real: Crônicas no Calor do Momento", escrito pelos dois e por Edmar Bacha. Os três são reconhecidos como pais do programa de estabilização.

Os economistas Pedro Malan e Gustavo Franco no lançamento do livro "30 Anos do Real: Crônicas no Calor do Momento", na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo - Ronny Santos - 25.jun.2024/Folhapress

"É, em grande parte, devido ao sucesso do Plano Real que estamos discutindo o protagonismo do Brasil nas finanças do amanhã, com o Pix, o Open Finance e o Drex. Por isso a relevância de trazermos o depoimento de alguns de seus principais criadores", afirma o diretor global de políticas públicas do Nubank, Eduardo Lopes. O banco patrocina a realização do painel que celebrará o plano econômico.

Um dos organizadores do evento junto à consultoria Potion Global, o executivo Marco Araújo diz que a palestra será uma oportunidade para conhecer de perto a experiência vivida à época da implementação do programa. "O Plano Real é um dos maiores cases de sucesso econômico do mundo", diz ele.

O Finance of Tomorrow será realizado no Museu do Amanhã e no espaço Maravalley, no Porto Maravilha, entre os dias 12 e 14 de agosto. O Banco Central e a Invest.Rio, agência da prefeitura carioca, são apoiadores institucionais do evento.

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, o presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), João Pedro Nascimento, e o diretor da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA, na sigla em inglês), Sheldon Mills, são alguns dos 60 palestrantes já confirmados.

SOM

A cantora Alice Caymmi usa figurino assinado por João Pimenta, com styling de Paulo Martinez - Gustavo Zylbersztajn/Divulgação

A cantora Alice Caymmi vai lançar a versão deluxe do álbum "Rainha dos Raios, a Fúria" em 15 de agosto. Um dia antes, ela estreia uma temporada de shows no Teatro Oficina, em São Paulo. As apresentações serão dirigidas por Paulo Borges.