O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) rejeitou uma representação do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Sintaema) e do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (Ondas) que contestava a venda das ações da Sabesp.

Na representação, o sindicato apresenta um estudo próprio e afirma que os preços definidos estavam abaixo do valor justo. A entidade diz ainda que houve falta de uma avaliação robusta, por parte da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Estação de tratamento de água da Sabesp, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo - Gabriel Cabral - 26.jul.19/Folhapress

A Equatorial, ligada ao setor de energia, foi a única a apresentar proposta para comprar os 15% das ações da estatal oferecidas pelo Governo de São Paulo e virar acionista de referência da companhia de saneamento.

Segundo o grupo, o valor oferecido por 15% das ações como acionista de referência da companhia foi de R$ 67 por ação —um valor menor do que o das ações da Sabesp.

O conselheiro do TCE Robson Marinho afirmou, no relatório, que "a petição inicial não reúne condições para ser apreciada" e não apresenta "quais condutas irregulares ou ilícitas teriam sido praticadas" no processo de privatização.

Ele deu um prazo de dez dias para que o sindicato e o Ondas "esclareçam objetivamente os pontos indicados, [...] sob pena de arquivamento".

À coluna, o Sintaema afirma que "decisão do conselheiro se esquiva de abordar o mérito das alegações e tenta postergar a análise do pedido".

"O Tribunal de Contas alegou que nossa petição não continha especificações suficientes sobre quais condutas irregulares ou ilícitas do processo. O que não é verdade. Juntamos estudos e diversos documentos que comprovam as irregularidades. Iremos reapresentar nossas denúncias no prazo de 10 dias e seguir em luta", afirma a entidade, em nota.

A Sabesp confirmou nesta terça-feira (16) que a Equatorial cumpre as exigências para ser a investidora estratégica na empresa de saneamento do governo e ficará com 15% da companhia.