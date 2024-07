O Brasil registrou, no primeiro semestre deste ano, o maior índice de consumo de turistas estrangeiros em solo brasileiro da história. Ao todo, US$ 3,7 bilhões (cerca de R$ 20,8 bilhões, na cotação atual) foram injetados na economia do país por visitantes internacionais, segundo dados do Banco Central obtidos pela Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

Até então, o maior registro datava do primeiro semestre de 2014, quando a Copa do Mundo fez com que turistas de outros países gastassem US$ 3,5 bilhões, em valores nominais.

Movimento de passageiros em saguão de embarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) - Eduardo Knapp/Eduardo Knapp - 6.jul.2022/Folhapress

Já em relação ao primeiro semestre de 2023, quando houve uma injeção de US$ 3,2 bilhões na economia, o aumento foi de 15,6%.

De acordo com a Embratur, o número de turistas estrangeiros que visitam o país também está em alta. Nos seis primeiros meses deste ano, 3.597.239 deles desembarcaram no Brasil —9,7% a mais do que no mesmo período de 2023 e 1,9% acima do registrado em 2019, antes da pandemia da Covid-19.

"Nosso país vive um momento histórico no turismo. No ano passado, batemos o recorde de receitas com o turismo internacional, e neste primeiro semestre estamos com desempenho acima de 2023", afirma o presidente da agência, Marcelo Freixo.

"Isso é resultado de muito trabalho e da retomada do protagonismo brasileiro no mundo, principalmente na área de sustentabilidade e ações climáticas", segue Freixo.

NOITE ESTRELADA

O ex-jogador Raí foi um dos convidados de uma festa promovida pela Fundação Louis Vuitton, em Paris, na véspera da abertura dos Jogos Olímpicos, na semana passada. O cantor Mick Jagger e sua noiva, a bailarina e coreógrafa Melanie Hamrick, estiveram lá. O cineasta Spike Lee também compareceu.