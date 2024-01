Brasília

O Brasil recebeu no ano passado um total de 5.908.341 visitantes do exterior, patamar 62,7% maior que o registrado em 2022 e pouco menor que o número de 2019, pré-pandemia, quando 6,3 milhões de turistas estrangeiros estiveram no país, mostram dados de Embratur, Ministério do Turismo e Polícia Federal.

O resultado também superou em 3% as projeções da Organização Mundial do Turismo para o país.

São Paulo foi o estado que mais registrou entrada de turistas estrangeiros, com 2.107.179 - Karime Xavier/Folhapress

Conforme os dados, a Argentina liderou a lista de países que mais enviaram turistas ao Brasil, com 1,9 milhão de visitantes, ou 32% do total. Estados Unidos, com 668,5 mil, Chile, com 458,5 mil, Paraguai, com 424,5 mil, e Uruguai, com 334,7 mil, completam a relação de cinco maiores emissores de turistas.

São Paulo foi o estado que mais registrou entrada de turistas, com 2.107.179. O Rio de Janeiro teve 1.192.814, enquanto Rio Grande do Sul recebeu 1.000.909. A principal via de acesso foi aérea, com 3.794.260 de entradas, seguida pela terrestre, com 1.923.243.

"Estamos muito perto de alcançar os números pré-pandemia e com o conjunto de ações e programas que o Ministério do Turismo vem estabelecendo no campo da estruturação e da promoção dos destinos vamos superar, em 2024, o número de turistas internacionais em 2019", afirma o ministro Celso Sabino (Turismo). "Mais importante ainda é aumentar o tíquete médio e valor total deixado por estrangeiros no país."

Já Marcelo Freixo, presidente da Embratur, avalia que o aumento reflete um interesse maior pelo Brasil "devido à mudança de governo e à consequente mudança de rumos em nossa política ambiental, de respeito à democracia e aos direitos humanos."