EUA se consolidam como país que mais envia atletas às Olimpíadas

São Paulo

Com delegação de 631 atletas em Paris-2024, os Estados Unidos se consolidaram como o país que mais enviou participantes em todas as edições dos Jogos de Verão, desde seu início em 1896. O atual time americano está no mesmo patamar de quando foi sede em Atlanta-1996, com 648 atletas.

Delegação americana em barco na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris - Zhao Dingzhe/AFP

No total, foram 11,5 mil participantes dos EUA somadas as edições, contra 8.200 do segundo maior competidor, a Grã-Bretanha. Em terceiro lugar aparece a França, anfitriã dos jogos deste ano, com 8.000 atletas.

Poucos países enviaram competidores em todas as edições dos Jogos, já que o contexto geopolítico interfere diretamente no esporte. As edições de 1916, 1940 e 1944, por exemplo, foram canceladas em meio às guerras. Nesta edição, Rússia e Belarus foram banidas por conta da invasão à Ucrânia.

Alguns atletas russos e bielorrussos foram autorizados a competir como Atletas Individuais Neutros (AIN). Há ainda a Equipe Olímpica de Refugiados, que representa desde 2016 as pessoas forçadas a sair dos seus países de origem.

Historicamente, as nações sede da competição costumam ter delegações maiores —já que há vagas reservadas para elas. Nos anos seguintes, esse número tende a encolher.

Os recordes de atletas de todos os tempos são do início do século 20, quando a França foi representada por 758 integrantes em Paris-1900; e a Grã-Bretanha com 737, em Londres-1908.

Os EUA começaram a romper essa lógica no contexto da Guerra Fria no fim dos anos 80, quando o conflito ideológico entre os americanos e a antiga URSS (União Soviética) também se refletiu na competição por medalhas.

A única edição das Olimpíadas em que os EUA não participaram foi a de Moscou-1980, quando lideraram o boicote dos 65 países ocidentais que não reconheceram a cerimônia em solo russo.

Desde 1984, a hegemonia das delegações americanas vem se consolidando, com número sempre acima de 500 atletas, o que reflete também no quadro geral de medalhas. A partir desta data, o tamanho da delegação dos EUA só foi superado pela Austrália, em Sydney-2020, e pela China, em Pequim-2008.

Embora a China leve menos atletas (392 nesta edição) que os EUA para as competições, é muito eficiente na conquista de medalhas. Os chineses conquistaram 38 medalhas de ouro em Tóquio-2020, só uma a menos que as 39 dos americanos.

O Brasil estreou nas Olimpíadas em Antuérpia-1920, mas sua participação começou a ser mais expressiva a partir dos anos 80. A delegação brasileira em Paris-2024 é composta por 274 atletas, sendo 153 mulheres e 121 homens.

PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES

As mulheres só começaram a participar dos Jogos Olímpicos a partir da segunda edição, em 1900, mas com representatividade de menos de 2%. O percentual de atletas mulheres em relação ao total só passou a ser maior que 40% em Atenas-2024.

Paris-2024 foi anunciada como a primeira Olimpíada a ter igualdade total de gênero em relação aos atletas participantes, com 10.500 vagas destinadas a 5.250 mulheres e 5.250 homens.

A lista atualizada pelo comitê organizador nesta sexta-feira (26), no entanto, traz 181 homens a mais que mulheres no total de 10.971 atletas. A contagem ainda pode sofrer alterações devido a lesões de última hora e classificação de reservas em esportes como o hipismo, em que homens e mulheres competem sem divisão por gênero.

METODOLOGIA

Os países foram analisados separadamente pela reportagem, seguindo as designações especiais de cada época (Alemanha Ocidental, URSS, Tchecoslováquia, entre outros).

As informações de 2024 são da lista atualizada nesta sexta-feira (26) pelo comitê organizador dos Jogos de Paris. Os dados históricos foram obtidos no site Olympedia, já que a página do COI (Comitê Olímpico Internacional) não possui detalhes de todas as edições.

Pode haver divergências entre as fontes devido a atualizações de última hora, classificações de reservas e punições por doping.