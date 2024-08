O Instituto de Responsabilidade Sírio-Libanês (IRSSL) assumirá, a partir de setembro, a administração de dois hospitais estaduais de São Paulo: Taipas e Vila Penteado, ambos na zona norte da capital paulista.

Até então, as duas unidades eram geridas diretamente pelo governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Agora, elas passarão a fazer parte do modelo de Organização Social de Saúde (OSS), em que uma instituição do terceiro setor é escolhida para dirigir um equipamento de saúde.

Fachada do Hospital Geral de Taipas - Rivaldo Gomes/Rivaldo Gomes -26.nov.2010/Folhapress

O instituto do Sírio-Libanês foi selecionado pela Secretaria estadual de Saúde em processo de chamamento público. A organização já atua em outros serviços de São Paulo, como o Hospital Geral do Grajaú, na capital paulista, e o Hospital Regional de Jundiaí, no interior.

A nova parceria permitirá, segundo o governo, a ampliação do número de leitos em Taipas, de 179 para 225, e na Vila Penteado, de 118 para 159. Nos dois casos, o aumento ocorrerá a partir do ano que vem.

O IRSSL, que foi fundado em 2008 por iniciativa da Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês, também assumirá a administração do Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, em Barueri, que deverá ser aberto no final deste ano.

A previsão é que a nova unidade tenha 356 leitos, sendo 50 deles de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), e atendimento nas áreas de cardiologia, ortopedia, neurocirurgia e cirurgia bariátrica, além de oncologia com quimioterapia e radioterapia.

O equipamento terá também oito salas cirúrgicas, pronto atendimento com 28 leitos de observação, Hospital-Dia com 20 leitos e salas para exames de tomografia e ressonância magnética.

No modelo de OSS, cabe ao governo estadual o custeio integral da unidade e acompanhar o cumprimento das metas previstas no plano de trabalho, além de analisar a prestação de contas da instituição do terceiro setor.