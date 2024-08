Xuxa e Angélica vão se enfrentar no palco do Domingão com Huck. As apresentadoras serão as primeiras convidadas da terceira temporada do quadro "Batalha do Lip Sync", em que famosos competem em um duelo de dublagens.

As apresentadoras Xuxa e Angélica - Divulgação/Instagram

A disputa entre as loiras será gravada na semana que vem e vai ao ar no próximo dia 18. Cada uma fará duas performances fingindo cantar músicas famosas. A atração envolve uma grande produção de cenário e caracterização dos famosos para que fiquem parecidos com os artistas que eles dublam.

Ao final, a plateia do programa vota e escolhe o vencedor.

No ano passado, a participação de João Guilherme Silva, filho de Faustão, contra João Augusto Liberato, filho de Gugu, no quadro provocou grande repercussão nas redes sociais.

No número inicial de João Augusto, ele emocionou ao dublar o clássico "Pintinho Amarelinho", eternizado por seu pai.

A competição entre os dois não teve vencedores. Ao final, Luciano Huck disse que a eleição havia sido "impugnada", "por mérito familiar e pela história da TV brasileira".