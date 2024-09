A trajetória do cantor e compositor norte-americano Ray Charles (1930-2004) será contada no espetáculo "Ray – Você Não Me Conhece". Com texto e direção de Rodrigo Portella, a montagem é baseada no livro homônimo do filho primogênito do artista.

Cena do musical 'Ray - Você Não Me Conhece' - Ale Catan/Divulgação

Idealizado por Felipe Heráclito Lima, o espetáculo estreará em 1º de novembro, no Teatro B32, em São Paulo. A temporada seguirá até 14 de dezembro.

O elenco é formado por César Mello, Sidney Santiago, Abrahão Costa, Luiz Otávio, Augusto Pompeo, Leticia Soares, Luci Salutes, Lucianna Vieira e Roberta Ribeiro.

SINFONIA

A secretária da Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Marilia Marton, prestigiou o concerto que celebrou os 70 anos da Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo), realizado na Sala São Paulo, na capital paulista, na semana passada. O ex-ministro e presidente do conselho de administração da Fundação Osesp, Pedro Parente, o regente titular da orquestra, Thierry Fischer, e o diretor-executivo da fundação, Marcelo Lopes, compareceram. O ex-secretário Marcos Mendonça e a historiadora Dalva de Abrantes, a presidente da Sociedade Chopin do Brasil, Gloria Guerra, o diretor-geral do IMS (Instituto Moreira Salles), Marcelo Araujo, e a violinista Maria Fernanda Krug estiveram lá.