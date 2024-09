Janja publica foto com Anielle em meio à acusação de assédio contra ministro

Brasília

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, publicou no Instagram uma foto com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que teria sido vítima de assédio sexual por parte do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

Mais cedo nesta quinta-feira (5), a organização Me Too Brasil confirmou que recebeu acusações de assédio sexual contra o ministro.

A entidade mantém o anonimato das supostas vítimas, mas uma delas seria Anielle Franco. O caso foi divulgado primeiro pelo portal Metrópoles. A Folha confirmou as informações. Silvio Almeida divulgou nota e vídeo negando as acusações.

Na imagem compartilhada pela primeira-dama, Janja aparece dando um beijo na testa de Anielle, sem texto ou legenda. A ministra ainda não se manifestou sobre o caso.

O governo Lula (PT) informou na noite desta quinta que reconhece a gravidade das denúncias de assédio sexual contra Almeida, que foi chamado a prestar esclarecimentos para a AGU (Advocacia-Geral da União) e para a CGU (Controladoria-Geral da União).

A Comissão de Ética da Presidência da República também decidiu abrir um procedimento para apurar as acusações contra o ministro.

"O ministro Silvio Almeida foi chamado esta noite a prestar esclarecimentos ao controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias, por conta das denúncias publicadas pela imprensa contra ele", informou o Palácio do Planalto, em nota.

O texto ainda acrescenta que o próprio chefe dos Direitos Humanos vai encaminhar ofício à CGU, ao Ministério da Justiça e à PGR (Procuradoria-Geral da República) para que investiguem o caso. A nota afirma que a Comissão de Ética da Presidência decidiu abrir de ofício um procedimento de apuração.

"O governo federal reconhece a gravidade das denúncias. O caso está sendo tratado com o rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem", completa o texto.

Silvio Almeida publicou uma nota mais cedo para negar as acusações de que teria cometido assédio sexual e depois um vídeo, no qual lê o mesmo conteúdo.

"Repudio com absoluta veemência as mentiras que estão sendo assacadas contra mim. Repudio tais acusações com a força do amor e do respeito que tenho pela minha esposa e pela minha amada filha de 1 ano de idade, em meio à luta que travo, diariamente, em favor dos direitos humanos e da cidadania neste país", afirmou.

"Toda e qualquer denúncia deve ter materialidade. Entretanto, o que percebo são ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro".