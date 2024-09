A drag queen Rita von Hunty está gravando a série "Como Nascem os Heróis", produção inédita da TV Brasil que se debruçará sobre a história de dez personalidades que integram o "Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria", o chamado "Livro de Aço", preservado em Brasília.

A drag queen Rita von Hunty no estúdio em que grava a série "Como Nascem os Heróis", que será exibida pela TV Brasil em 2025 - Ester Cruz/Divulgação

A ideia é apresentar a história de personagens como Getúlio Vargas, Zumbi dos Palmares, Tiradentes, Dom Pedro 1º, Anita Garibaldi e Duque de Caxias por meio de um olhar crítico, entendendo como é construído o ideal de herói nacional e como essa imagem colabora com a identidade de um país.

A série de dez episódios tem previsão de ir ao ar no canal da EBC (Empresa Brasil de Comunicação) em 2025. A direção é assinada por Iberê Carvalho ("O Homem Cordial"), e o roteiro, por Rafaela Camelo ("Betinho: No Fio da Navalha"). Von Hunty é uma drag criada pelo ator e professor Guilherme Terreri.

A drag queen Rita von Hunty durante as gravações da série "Como Nascem os Heróis", que será exibida pela TV Brasil em 2025 - Ester Cruz/Divulgação

CONJUNTO

O fundador da Cidade Matarazzo, Alexandre Allard, recebeu convidados como a apresentadora Adriane Galisteu na inauguração da Casa Bradesco, que fica dentro do complexo localizado próximo à avenida Paulista, em São Paulo. O empresário e ex-governador de São Paulo João Doria e a mulher, a artista plástica Bia Doria, a empresária Lucilia Diniz e o marido, o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, prestigiaram o evento, que contou com a inauguração da mostra "Inflamação", de Anish Kapoor. O historiador Leandro Karnal e marido, o cantor Vitor Fadul, compareceram.