O ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida já começou a consultar advogados para se defender nas investigações de assédio e importunação sexual.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em evento no Palácio do Planalto, em Brasília - Evaristo Sá - 23.nov.23/AFP

NA DEFESA

Ele conversou com ao menos três profissionais, de São Paulo e do Rio de Janeiro, que se dispuseram a assumir o caso.

SEMPRE JUNTO

Demitido do governo depois que a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, confirmou que ele a importunou sexualmente, Almeida ainda está sob forte impacto emocional, com amigos e familiares se revezando para que ele não fique sozinho e consiga se recuperar ao menos para organizar a própria defesa.

CONJUNTO

O fundador da Cidade Matarazzo, Alexandre Allard, recebeu convidados como a apresentadora Adriane Galisteu na inauguração da Casa Bradesco, que fica dentro do complexo localizado próximo à avenida Paulista, em São Paulo. O empresário e ex-governador de São Paulo João Doria e a mulher, a artista plástica Bia Doria, a empresária Lucilia Diniz e o marido, o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, prestigiaram o evento, que contou com a inauguração da mostra "Inflamação", de Anish Kapoor. O historiador Leandro Karnal e marido, o cantor Vitor Fadul, compareceram.