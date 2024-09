O ex-senador José Aníbal (PSDB), vice do candidato de José Luiz Datena (PSDB) na corrida pela Prefeitura de São Paulo, contemporiza o fato de o apresentador ter partido para cima de Pablo Marçal (PRTB) no debate com candidatos realizado pela TV Gazeta e pelo canal MyNews no domingo (1º).

O ex-senador Jose Aníbal, vice de Datena - Rubens Cavallari/Folhapress

"Que nada", diz ele à coluna ao ser questionado se o episódio poderia impactar de maneira negativa a campanha de Datena. "Marçal é um bandido estelionatário, ele é contra a democracia. O Datena pegou ele pesado. Todo bandido é covarde", segue. Na avaliação de Aníbal, Marçal saiu, "pela primeira vez, desmoralizado" do debate.

O próprio Aníbal se desentendeu com um assessor de Marçal nos bastidores após o fim do programa —e eles tiveram que ser apartados. "Esses caras são bandidos", afirmou Aníbal.

Em compromisso de campanha na Penha, zona leste de São Paulo, nesta segunda-feira (2), Datena pediu desculpas por ter "perdido a cabeça". No debate, o apresentador recebeu advertência por ter deixado o púlpito quando o influenciador o desafiou a ir até ele.

O tucano se referiu ao candidato do PRTB como "vagabundo, sem-vergonha, estelionatário de internet e mentiroso contumaz". Marçal chamou Datena de "playboy" e multimilionário e ironizou o trabalho do apresentador na TV.