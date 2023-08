Nas redes, uma cena penosa do que se pode hoje chamar de miséria da cognição: a tentativa de diálogo entre um sênior professor de direito e uma jovem deputada na Câmara Federal. Ele procura explicar que toda compreensão implica um recorte da realidade, mas aferrar-se ao recorte com uma visão particular de mundo torna impossível o conhecimento. Ela reage, dizendo-se ofendida por ter ele ousado afrontar o plenário com "conceitos acadêmicos".

O incidente pode soar irrisório, mas é um caso sintomático do que Gramsci chama de "molecular", isto é, o processo reflexivo sobre formação da subjetividade, em que se declina o problema político da compreensão crítica de si mesmo, e não apenas do social. Implica pesquisar mudanças psíquicas: "as pessoas de antes não são mais as pessoas de depois", diz o pensador. Molecular, e não macrossocial com suas grandes categorias, é a base conceitual para se entender processos afetivos e protofascistas atuantes na quebra de contenções psíquicas, morais e cognitivas inerentes ao modo civilizatório.

Deputada Caroline de Toni (PL - SC), que se envolveu em discussão com o professor José Geraldo na Câmara - Câmara dos Deputados

Objetivamente, há uma realidade fantasmática, que se teme. Serve de pretexto para afecções misóginas, racistas e ignorantistas latentes na consciência reacionária. Azeitadas pelo ódio, elas emergem de supetão, como um clique no teclado. Uma dama descobre-se político-anarquista e, enrolada na bandeira, ajuda a depredar símbolos da República. Assombrado por fantasmas comunistas, um empresário financia atos antidemocráticos. Sem pestanejar, uma família inteira avança contra um ministro do Supremo e sua família no exterior, agredindo. É variada a cartografia da disrupção.

O singular do incidente na Câmara é que, na visão da parlamentar, conceito acadêmico seja o mesmo que ofensa. O tom didático do interlocutor despertou outro aspecto do fenômeno reacionário: aversão ao discurso docente. Provém dessa estrutura emocional a crença errônea de que só ensina quem não sabe fazer. Houve governante pós-ditadura, culto, com horror visceral ao magistério, que estendia aos médicos.

Isso é miséria da cognição, outra face da indigência afetiva, um retardo no processo de conhecimento, que inicialmente é mero anti-intelectualismo, mas logo transformado em rancor dirigido à educação criativa: Paulo Freire simboliza o inimigo. Pedagogo ideal seria o adestrador cívico-militar: nostalgia da disciplina nazifascista e perspectiva de treinamento de robôs. Sem freios, aparece o recalcado assim como a dificuldade de entender e de falar com padrões mínimos de razoabilidade. Agora, em face do desestímulo crescente da vocação docente, atordoante é vislumbrar uma legislação feita por apedeutas, impermeáveis à compreensão da centralidade da educação no presente e no futuro do país.