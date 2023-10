Maus presságios quanto ao senso político do vizinho povo argentino suscitam alguma reflexão sobre a natureza do conservadorismo brasileiro. A ficha começa a cair onde deveria. Em declaração recente, o secretário de comunicação do PT admite que "a surpresa foi constatar a reação do povo em relação à política e à democracia". Quer dizer: as massas, em grande parte, mostram-se impermeáveis a bens civilizatórios tidos como estáveis pelo pensamento progressista.

Mas essa percepção é velha. Em meados do século passado, um jurista baiano, agastado com a subserviência popular à ditadura varguista, deplorava em tom elitista: "O povo é uma massa falida". Era o tempo em que também intelectuais europeus se diziam horrorizados com o estado mental do povo alemão. Em "A Linguagem do Terceiro Reich", Victor Klemperer descreve seu sobressalto ao entrar numa agência bancária: "Lá dentro, todos permaneciam de pé, tanto as pessoas defronte dos guichês quanto as detrás, em posição rígida, com o braço estendido, ouvindo uma voz que falava no rádio em tom declamatório". Hitler, claro.

Já em casa, comentando com a esposa o deslumbramento de uma conhecida em particular, ele ouve: "essa von B. é uma solteirona histérica, que vê no Führer o redentor. Hitler se apoia, ou se apoiou, nessas solteironas até conseguir tomar o poder". Guardadas as proporções, vêm à memória as cariocas às quais se atribuíam espasmos psicopolíticos diante dos olhos úmidos de um notório prócer da direita. Mas esse "credo" ambíguo ia e vai além disso.

De fato, há uma linguagem de fé, que escapa às avaliações apenas racionalistas da esquerda. Nos corações devotos de todas as épocas bombeia o sangue místico de "alguma ordem de cavaleiros" (Klemperer) que, mesmo pagã, se articula com representações cristãs. Entre nós, o pentecostalismo é a incubadora de submissos ao retrocesso. "O Cavaleiro Inexistente", conto de Ítalo Calvino cujo protagonista é uma armadura vazia, sem vontade própria, oferece retrato perfeito dessa submissão.

Tranquilize-se, entretanto, o espírito aberto à transcendência. Aqui se trata realmente de veneração beata a pregadores de uma "guerra santa", supostamente capaz de purgar a consciência do medo da emergência social do outro, o diferente. A armadura oca adequa-se a uma massa de viragos raivosas, jecas e brucutus sem tacape: o "Ranço". Ainda que entre em recesso a idealização de um redentor, permanece o ressentimento com lugar reservado para um "Volkskomiker" (palhaço do povo) branco. Essa era a designação dada a Hitler e Göring no ocaso do nazismo. A ironia objetiva de agora consiste em reconhecer o palhaço já no início do caos fascista anunciado e, mesmo assim, votar nele. É o risco dos hermanos.