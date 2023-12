Desde jovem, sempre tive uma energia vibrante que parecia contagiar todos ao meu redor. Frequentemente, amigos e colegas me diziam que minha agitação os fazia se sentir preguiçosos, como se estivessem parados no tempo. Eles viam em mim alguém acelerada, sempre em movimento, fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Isso, com o tempo, tornou-se uma espécie de marca registrada minha.

Recentemente, comecei a refletir sobre isso. Será que essa minha constante agitação era realmente benéfica? Estaria eu ajudando as pessoas ao redor e que são meus seguidores, ou apenas eu estava seguindo um ritmo que eu considerava certo? Havia momentos em que me perguntava se deveria diminuir meu ritmo para não gerar sentimentos de inadequação nos outros. Mas uma voz interior sempre surgia explicando por que eu amava e necessitava estar sempre em movimento.

Catarina Pignato

Cheguei a uma conclusão, que pode parecer surpreendente: minha mente, quando vazia, é um território perigoso. Deixá-la à deriva, sem propósito ou direção, a torna vulnerável a emoções negativas que podem abalar as bases da minha clareza e ação. Por isso, escolho comandar meu movimento, nutrir-me do que amo e acredito, direcionando minha vida de acordo com meus sonhos e cocriações.

O interessante é que mesmo na minha constante atividade, quando decido descansar, eu simplesmente faço. Há momentos em que, mesmo querendo descansar, compromissos pré-agendados me impedem. Nessas horas, lembro-me de que houve um tempo em que sonhei com essas ocupações. Então, em vez de reclamar, eu sigo feliz, ciente de que estou vivendo a realidade que eu mesma cocriei.

Aprendi a buscar diversos "porquês" para minha ação, para evitar que minha mente caia na inércia. O "porquê" nos mantêm em movimento, enquanto o "pra que" tende a interromper nosso fluxo. Neste processo, descobri que estar em constante movimento não é apenas uma característica minha, mas uma escolha consciente para viver uma vida plena e com propósito.

Assim, para todas as mulheres lendo este texto, quero dizer: encontrem seus próprios "porquês", mantenham-se em movimento, e lembrem-se de que cada passo dado é um reflexo das escolhas e sonhos que vocês têm. Não temam estar sempre em movimento, pois é nessa constante atividade que encontramos nossa verdadeira essência e força.

