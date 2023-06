Lula dava entrevista para algumas rádios de Goiás quando falou que o PIB brasileiro irá crescer 2% neste ano, "talvez até mais". A agência Reuters estava ouvindo e despachou para jornais até da Índia, "Lula says GDP will grow 2% or more". Foi "um dia após a S&P revisar suas perspectivas para o país".

A cobertura virou o fio também no exterior e agora se leem enunciados como "Economia do Brasil é ainda melhor do que parece", análise de um dos editores para América Latina da Bloomberg, JP Spinetto, baseado na Cidade do México. Logo abaixo, "O comércio em alta, a inflação em queda e um ambiente político mais construtivo são todas elas condições favoráveis ao crescimento".

O texto surgiu antes no terminal da Bloomberg, foi visto por Robin Brooks, "o careca", economista-chefe da associação mundial dos bancos e fundos, que compartilhou a tela (abaixo) e comentou:

"Belo artigo de Spinetto sobre como os mercados —repetidamente— são muito negativos em relação ao Brasil. Há múltiplas forças trabalhando a favor do Brasil neste momento."

Reprodução/Bloomberg

Reproduzido por Washington Post e outros, o texto começa com uma provocação: "É junho, tradicionalmente o mês das noivas, dos noivos —e de os economistas perceberem que voltaram a ser pessimistas demais em relação ao Brasil".

Afirma que "o Brasil pode estar no início de um ciclo virtuoso", lista as razões que vê para tanto, arrematando: "E as expectativas de inflação melhoraram bastante. Portanto, o Banco Central deveria cortar a Selic. Ela está hoje em 13,75%, tornando o Brasil o país com a maior taxa real de juros do mundo, quase 10%."

Por fim, lembra a revista The Economist com o Cristo Redentor levantando voo, se penitencia antecipadamente e escreve:

"É claro que eu posso estar errado. As previsões sobre a economia brasileira são perigosas, tanto para jornalistas quanto para economistas ouvidos pelo Banco Central em janeiro. Ainda assim, parece ser um bom momento para o Brasil."

Reprodução/L'Opinion

RÚSSIA VS. CHINA

A notícia do pedido de Emmanuel Macron para ir à cúpula do Brics saiu no diário L'Opinion, de Paris, não foi confirmada pelo governo nem por concorrentes, mas já dividiu a Rússia e a China. Na Rossiyskaya Gazeta, a porta-voz do ministério russo do exterior, Maria Zakharova, questionou se é "algum tipo de cavalo de Troia".

Já o chinês Global Times, em editorial que anotou a reação negativa russa, saudou a "ideia ousada e inovadora". Disse que, "desde que venham com igualdade e boa vontade, os países Brics dão as boas-vindas não só à França, mas também aos Estados Unidos".