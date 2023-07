No Wall Street Journal, "Threads está perdendo sua atração", com queda de 70% nos usuários ativos, para 13 milhões, em relação ao auge em 7 de julho, dois dias após o lançamento. Segundo a consultoria Sensor Tower, o tempo médio gasto no aplicativo americano também caiu, de 19 minutos por dia para 4.

No concorrente Twitter, os números "permanecem estabilizados" em 200 milhões de usuários ativos e 30 minutos.

O jornal lista motivos para a queda, como o de que o Threads "pode parecer monótono" porque os perfis não postam com frequência e porque "têm prevalecido" perfis de marcas. Mais: ele "não encoraja notícias", jornalismo.

Reprodução/The Verge

Notícias e política, justificou um executivo ao site The Verge (acima), "não valem os riscos de escrutínio e negatividade". Na mesma linha, via Reuters, outro executivo prometeu resgatar as etiquetas usadas no Twitter, até a compra por Elon Musk, para reduzir o alcance de perfis chineses e russos.

Segundo o Financial Times, a decisão de Mark Zuckerberg de "não fazer nada para encorajar" notícias no Threads é parte da estratégia de "evitar a indústria jornalística", em meio às leis para pagamento pelo conteúdo em países como Canadá.

Em reação aos números, Musk vem tuitando que o uso do Twitter cresceu 3,5% e "esta plataforma aspira ser a melhor (ou a menos ruim) fonte de verdade". Ou, ainda, "francamente, adoro o feedback negativo desta plataforma, muito preferível a qualquer departamento de censura".

MUSK VS. MURDOCH

O WSJ também informa que a ex-estrela da Fox News Tucker Carlson "está criando nova empresa de mídia", que usará o Twitter "como sua espinha dorsal" --com versões mais curtas dos vídeos que, em site próprio, cobrarão assinatura. Segundo a CNBC, a empresa já fechou contrato de publicidade com o aplicativo de comércio PublicSq.

Jesse Watters, escolhido para substituir Carlson na Fox News de Rupert Murdoch, estreou na semana passada à frente dos concorrentes de MSNBC e CNN, segundo o site Deadline, mas "ainda não há veredito sobre alcançar a audiência" do antecessor.

BEZOS AO RESGATE

O New York Times publica que Jeff Bezos, da Amazon, dez anos após comprar o Washington Post por US$ 250 milhões, voltou a "prestar atenção", ouvindo profissionais e mudando executivos. O WaPo, segundo o concorrente NYT, projeta perder US$ 100 milhões neste ano.