Agências ocidentais não esperam muito da cúpula de sul-americanos e europeus em Bruxelas, nesta segunda e terça, cujo foco é o acordo comercial União Europeia-Mercosul. AFP, Efe e Reuters destacam que deve ter "poucos avanços", pois causa "medo nos agricultores da Europa" e "ninguém põe muita fé".

Sem o mexicano AMLO, "vai ser mais um show de Lula", ironizou um especialista da Universidade de Nova York ouvido pela Efe. O presidente do Brasil, que assumiu a direção do Mercosul, relutava, mas acabou viajando para tentar avanços no acordo.

Em entrevista a jornal alemão, o presidente da FGV critica 'sanções' ambientais acrescentadas por europeus na reta final de acordo comercial - Reprodução/Frankfurter Rundschau

O Financial Times fez editorial criticando a UE pelo "atraso em redescobrir a América Latina, região crucial para a transição energética". E por ter, após 20 anos de negociação, exigido "salvaguardas ambientais adicionais, que aos olhos latino-americanos são protecionismo agrícola mal disfarçado".

Em reportagem, o jornal acrescenta que "Bruxelas tem esperança de recuperar terreno perdido para a China", lembrando que nestas "duas décadas a UE saiu de maior parceiro comercial do Brasil para terceiro". Mas repisa que "o acordo-chave com o Mercosul segue parado e poucos esperam avanço".

Ressalta o questionamento das sanções ambientais levantado pelo assessor especial Celso Amorim na organização Chatham House, dizendo que o adendo europeu "não é de boa fé e foi apresentado de forma totalmente inapropriada".

Em extensa entrevista ao diário Frankfurter Rundschau, o presidente da FGV, Carlos Ivan Simonsen Leal, vai além na crítica. No título entre aspas, uma declaração: "Não somos colegiais que se deixam sancionar pelas potências coloniais" (reprodução acima).

Outras passagens destacadas: "o problema é que algo foi acordado, algo foi assinado, e agora estão sendo propostas novas regras"; "vocês não nos veem como parte do mundo ocidental"; "a Europa está sendo canibalizada" pelos EUA, a partir da guerra.

Reprodução/Le Monde

'UMA LOBISTA AMERICANA'

A cúpula acontece em meio a uma revolta na própria União Europeia, por uma nomeação para a Direção-Geral de Concorrência do bloco. No título do francês Le Monde (acima), "Nomeação de Fiona Scott Morton, lobista americana, para um cargo elevado na Comissão Europeia é polêmica em Bruxelas".

Uma carta dos líderes dos principais grupos políticos no Parlamento Europeu, de um alemão pela centro-direita a um espanhol pela centro-esquerda, cobrou rever a escolha. Morton, segundo Politico e FT, foi consultora de Apple, Amazon e Meta, entre outras big techs americanas, e atuou no governo americano.

Ela toma as rédeas, questionam os críticos, "no momento em que a Europa embarca na regulamentação digital mais ambiciosa do mundo".