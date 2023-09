A mídia indiana foi para o contra-ataque ao governo canadense, após a acusação de assassinato levantada há uma semana contra o primeiro-ministro Narendra Modi. Começou com o destaque dado à resposta do governo, de que o Canadá virou "porto seguro para terroristas".

Na sequência, o canal NDTV veiculou opinião contra o primeiro-ministro Justin Trudeau por "comandar uma década de aumento do vício de drogas"; e o canal Zee News espalhou que, quando ele foi à Índia para o G20, a polícia encontrou drogas em seu avião.

Reprodução/CNN-News18

Após dias de fogo pesado, outro canal, CNN-News18, avaliou que o saldo do "ataque diplomático" ao Canadá era favorável ao governo: "A 'demonstração de força' internacional de Modi vai funcionar em casa, nas eleições de 2024 para a Lok Sabha", a câmara (acima).

Foi citado um "apoio global" à Índia, inclusive dos EUA, e como a oposição "não pode se dar ao luxo de discordar" sobre a questão, já que um de seus ex-primeiros-ministros teria sido morto por "elementos" do mesmo grupo separatista abrigado pelo Canadá.

Times of India e outros se aprofundaram, a partir de uma conversa do chanceler S Jaishankar na organização americana Council on Foreign Relations. Ele levantou argumentos como o de que o Canadá é "permissivo com extremistas", que "ameaçam nossos diplomatas".

ÍNDIA & RÚSSIA

Jaishankar falou que "os EUA estão se ajustando ao mundo multipolar, embora evitem a palavra". E que os conflitos com a China foram resolvidos, na maioria, admitindo porém os efeitos globais de ter "esse grau de tensão entre os dois maiores países da Ásia, do mundo".

Disse que o vínculo Índia-Rússia é "extremamente estável" há 70 anos e que elas "cuidam muito" para seguir assim. "Como grandes potências no continente asiático, há uma base estrutural para quererem se dar bem", disse, prevendo que a Rússia se voltará mais à Ásia.

A mídia indiana, em contraste com a ocidental, vem noticiando outra controvérsia no Canadá —a homenagem a um ex-soldado da SS, por lutar contra os russos— com destaque para a Rússia. No canal WION, "Moscou diz que parlamento canadense deveria condenar nazista".

No site OpIndia, "Rússia critica Trudeau por homenagear soldado que lutou por Hitler: Canadá foi e continua sendo um porto seguro para nazistas". O Hindustan Times ressaltou que "Rússia e Polônia, país da Otan, exigem extradição de veterano nazista homenageado".